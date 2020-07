POSTE: PEZZOPANE, ''GARANTIRE RIAPERTURA UFFICI DAL LUNEDI' AL VENERDI'''

Pubblicazione: 14 luglio 2020 alle ore 18:06

L'AQUILA - "Gli Uffici postali devono completare la riapertura dal lunedì al venerdì. E’ urgente e necessario colmare tutti i ritardi sin qui accumulati".

Lo ha chiesto, attraverso una interrogazione urgente al ministro Stefano Patuanelli e alla Direzione nazionale e regionale di Poste italiane, la deputata del Pd Stefania Pezzopane.

"Ho fatto presente a Poste Italiane, nella delicata fase di emergenza - ha precisato Pezzopane in una nota - che occorre garantire i servizi a tutti i cittadini, mettendo in atto un ulteriore e più diffuso sforzo organizzativo e logistico".

Pezzopane ha inoltre evidenziato, sia al ministro Patuanelli che alla direzione delle Poste, che "da più sindaci e Comuni sono giunte sollecitazioni per le riaperture e sappiamo quanto le Istituzioni locali già supportino da sempre Poste Italiane".

Per Pezzopane "le riaperture sono necessarie e gli uffici postali devono tornare operativi e a pieno regime su tutto il territorio della provincia dell’Aquila e dell’intera Regione Abruzzo.

"La riapertura degli uffici postali in diversi uffici – prosegue - è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi, e adesso nulla può giustificare la mancata riapertura".