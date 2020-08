PESCARA: TROFEO MATTEOTTI, SOSPIRI, ''MANTENUTO IMPEGNO, AL VIA MANIFESTAZIONE DI CUORE E PASSIONE''

Pubblicazione: 20 agosto 2020 alle ore 19:48

PESCARA - "Organizzare quest’anno la 73esima edizione del Trofeo Matteotti non è stato oggettivamente semplice, trovandoci ancora nel mezzo di una pandemia sanitaria e di mille protocolli di sicurezza. Tuttavia aver scelto di svolgere comunque una manifestazione sportiva di rilevanza internazionale, aver scelto di confermare l’appuntamento con uno degli eventi sportivi più importanti del nostro Paese è stato strategico perché dimostra la forza, la caparbietà di una intera regione, e dimostra le capacità organizzative di altissimo livello di tutto il territorio. Era importante non saltare l’edizione e siamo riusciti a mantenere l’impegno".

Lo ha detto il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri intervenendo alla conferenza stampa per la presentazione della 73a edizione del Trofeo Matteotti che si correrà sabato 29 agosto a Pescara.

"La Regione Abruzzo ha inserito il Trofeo Matteotti tra i grandi eventi sportivi da finanziare sempre e comunque perché rappresentano l’identità del nostro territorio regionale al di là della valenza sportiva innegabile – ha aggiunto Sospiri - Non è da sottovalutare che precedendo di alcuni giorni il Governo, la Regione ha emanato con anticipo un’ordinanza che permetteva lo svolgimento degli sport da contatto e in tal modo abbiamo un po' manlevato le difficoltà organizzative della manifestazione che, in caso contrario, non si sarebbe potuta svolgere".

"E allora, sperando che tutti noi possiamo superare il difficile momento storico che ha stravolto la vita di tutto il mondo, è importante che sabato ci si ritrovi tutti ad applaudire gli atleti che saranno in gara rispettando tutte le necessarie misure di sicurezza, facendo appello all’autocontrollo e al senso di responsabilità degli stessi corridori, perché non è sicuramente pensabile poter disporre di un controllore per ciascun ciclista, ricordando che il Matteotti è soprattutto una manifestazione di cuore e passione".