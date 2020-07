PESCARA: RIAPRONO MUSEI CASCELLA E DELLE GENTI D'ABRUZZO, TORNA LA GRANDE CULTURA DOPO LOCKDOWN

Pubblicazione: 07 luglio 2020 alle ore 16:31

PESCARA - Una lettura a due voci in un cortile su cui si apre una delle porte della storia di Pescara.

Dopo il lockdown giovedì 9 luglio alle 18,30 riapre il Museo Cascella in viale Marconi con un reading a due voci curato dal Florian.

Subito dopo, in via delle Caserme 24, torneranno a vivere le sale del Museo delle Genti d'Abruzzo, in un percorso che unisce il cuore della storia di Pescara.

Un evento che vuole scandire la ripresa di due luoghi della cultura che hanno subito gli effetti della chiusura, ma che in realtà, sia in maniera virtuale che "in presenza", hanno sempre mantenuto attiva una linea di offerta per la città e per i turisti.

Lo hanno fatto con i pacchetti di tour virtuali, lo stanno facendo con i corsi settimanali per bambini e ragazzi, che la Fondazione Genti d'Abruzzo ha attivato da più di un mese.

"Il Tempo delle Nuvole - Michele Cascella dallo Stabilimento Cromolitografico di Basilio a Pacific Grove", è la lettura teatrale di una drammaturgia di Giulia Basel, liberamente ispirata all'autobiografia di Michele Cascella "Forza zio Mec".

In scena Umberto Marchesani e Giulia Basel, che ha curato anche la regia e la scelta delle musiche che accompagnano la performance, grazie al supporto tecnico di Tony Lioci Globster.

Non è un caso che il Florian ed il Museo abbiano dato vita a questa proposta che ha una profonda radice nel rapporto che nel corso del tempo i due enti hanno avuto a cominciare dai progetti quasi pionieristici che Giulia Basel e Massimo Vellaccio hanno dedicato ai Cascella nei primi anni ’80, quando il Museo consisteva solo dello Stabilimento Cromolitografico di Basilio.

La lettura inizierà alle 18,30, con replica alle 19,30 e per la sera della prima sono rimasti disponibili gli ultimi posti: è ancora possibile prenotare ai numeri 085 4224087 o 393 9350933.

Porte aperte anche al Museo delle Genti, dove sarà possibile visitare, oltre alle collezioni, anche l'esposizione temporanea del fotografo Paolo Dell'Elce, "Vite Minori", curata da Mariano Cipollini. Alle 20, in diretta Facebook, per coloro che non riusciranno ad accedere nella sala, l'artista sarà intervistato in diretta social dalla giornalista Giada Ciarcelluti.

Lo spettacolo e la visita nei musei vengono effettuati nel rispetto rigoroso di tutte le direttive anti contagio.