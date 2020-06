L'EPISODIO DAVANTI NAVE DI CASCELLA, TRA I SETTE GIOVANI AGGRESSORI ANCHE UNA DONNA PESCARA: GAY 25ENNE PESTATO A SANGUE

CACCIA AL BRANCO, ''CLIMA DI ODIO''

Pubblicazione: 28 giugno 2020 alle ore 15:56

PESCARA - Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno, un ragazzo è stato pestato a sangue da alcuni adolescenti nel centro di Pescara dopo averlo visto mano per mano con il suo ragazzo, vicino alla Nave di Cascella.

Il giovane omosessuale, un 25enne studente fuori sede all'Università di Pescara, è finito in ospedale con la mandibola fratturata. Era arrivato in città per incontrare dopo mesi il suo compagno di Pescara.

Nelle stesse ore in cui nel Circolo Aternino si svolgevano le celebrazioni dell’Abruzzo Pride.

Dalle testimonanze sembra che si tratti di un gruppo di ragazzi giovanissimi, ed al pestaggio ha partecipato anche una ragazza.

Le associazioni Arcigay Chieti e Mazì di Pescara condannano duramente l'episodio ricordando come ci siano stati altri episodi di intolleranza ieri sabato 27 giugno a margine del flash mob nella zona della Madonnina.

Pochi giorni fa si è poi verificato un'altro episodio di omofobia in un parco della città, dove una coppia di ragazze è stata insultata dal custode per un semplice abbraccio.

"Ai due ragazzi mandiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Come associazioni Arcigay offriamo loro disponibilità a livello legale e psicologico rispondendo altresì all’appello lanciato dal ragazzo aggredito come Arcigay Chieti e Mazì – Pescara, affiliata Arcigay, le quali continueranno il loro operato costante nell’educazione al rispetto e all’accoglienza nonché nel contrasto all’omo lesbo-bi-transfobia. A Pescara c’è ancora molto lavoro da fare e purtroppo questo ennesimo triste ed inaccettabile caso lo dimostra".