PD: DIALOGHI DI RINASCITA CON LIVIA TURCO E FRANCESCA CHIAVACCI IN DIRETTA FB

Pubblicazione: 15 giugno 2020 alle ore 15:54

L'AQUILA - Costruire il nuovo umanesimo: oggi pomeriggio, alle 17.30, il Partito Democratico abruzzese e il Centro studi per la Rinascita, nell’ambito del ciclo “Dialoghi per la Rinascita” ospiteranno - in un evento che sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Pd Abruzzo - Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti, già ministro della solidarietà sociale dei governi dell’Ulivo, e Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci.

“Con loro - spiega il responsabile del Centro Studi Andrea Catena - discuteremo del nuovo umanesimo, della necessità di immaginare un mondo più solidale che faccia i conti con le fragilità sociali, del ruolo del terzo settore e dell’idea di una democrazia della cura partecipata e condivisa”.