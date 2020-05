OFFENSIVA CAPOGRUPPO PD SU NORMA 'CURA ABRUZZO' CHE FAVORISCE ACCORDO BONARIO SU CONTENZIOSI: ''GIA' 94 IMPRESE HANNO FATTO RICHIESTA, PROPOSTI 250 MILA EURO A FRONTE DI CIRCA 162 MLN EURO''. PACE LEGALE: PAOLUCCI ESPOSTO CORTE CONTI, ''CONDONO CAMUFFATO'', ''AFFOSSA CASSE''

Pubblicazione: 20 maggio 2020

L’AQUILA - Accordi bonari e al ribasso che mettono una pietra sopra a contenziosi giudiziari e che convengono solo alle imprese private debitrici, causando un danno alle casse della Regione, delle Asl e delle società partecipate, che rischiano di incassare molto meno di quello che avrebbero potuto con una sentenza favorevole: una partita dove a perdere è la parte pubblica, dal valore di 162 milioni di euro.

Transazioni che hanno in buona parte protagonisti operatori privati della sanità, e per i quali dovrebbe esserci però il parere e il via libera del Ministero della Salute e dell'Economia, visto che il comparto sanitario abruzzese è “sotto osservazione’’ e in piano di rientro.

Questo il succo dell’esposto della Procura della Corte che lunedì scorso è stato presentato dal capogruppo del Partito democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, ex assessore alla Sanità, all’attenzione del procuratore Antonio Giuseppone, con l’ipotesi di danno erariale, che potrebbe causare l’ormai famigerato condono, o “pace legale” contenuto nella legge "Cura Abruzzo" , misure anti-covid volute dalla Lega e approvate dal Consiglio regionale il primo aprile scorso.

Norma definita manifesto in quanto la Regione già si prefigge il tentativo di transazione nelle controversie, che già alla vigilia del varo aveva provocato il dissenso degli uffici regionali, tra cui l’Avvocatura, per i quali c’erano profili di incostituzionalità.

A fronte di un contenzioso con la Regione, le quattro Asl e le società controllante pari a circa 162 milioni di euro, ivela Paolucci nell'esposto, in appena tre settimane già 94 imprese hanno proposto di chiudere bonariamente le cause in tribunale, mettendo sul piatto appena 255 mila euro. Con grave danno per le casse pubbliche.

Tra i sostegni ad imprese e famiglie, piegate dalla crisi economica causata dalla pandemia del coronavirus, all’articolo 7 è stato previsto infatti il "componimento bonario del contenzioso in essere con le imprese, sia in materia civile che amministrativa, salvo il caso in cui il componimento bonario della lite pregiudichi l’interesse o il diritto di terzi contro interessati e partecipanti alla vertenza”.

Tutto questo riguarderà non solo la Regione Abruzzo ma anche tutti gli enti pubblici regionali tra cui le agenzie, le aziende regionali, le società controllate dalla Regione e le Asl.

Inoltre si dispone che “i pagamenti derivanti da sentenze esecutive o atti giudiziari sono sospesi fino al 30 novembre 2020, compresi gli interessi legali".

Misura che ha già provocato la levata di scudi dei sindacati, che giudicano il provvedimento “un intollerabile premio a quegli imprenditori che non hanno rispettato le regole”, “un chiaro invito anche a tutti gli altri a fare altrettanto”, un condono appunto che “nulla ha a che fare con l’emergenza coronavirus, ad anzi determinerà mancati incassi per l’erario da spendere per sostenere famiglie e imprese.

A dare battaglia anche Paolucci, che dopo la pubblicazione sul Bura della norma, divenuta così effettiva, il 21 aprile, ha scritto al direttore generale della Regione, Barbara Morgante, ai Dipartimenti regionali, ai dg delle quattro Asl per conoscere gli eventuali effetti di carattere economico-finanziario del condono sulle casse dell’ente. La risposta è arrivata il 15 maggio dall’Avvocatura: in appena tre settimane, sono state 94 le imprese che hanno fatto proposte transattive, tra quelle creditrici e debitrici della Regione Abruzzo, Aziende Sanitarie, delle Società partecipate, nonché da imprese creditrici di Comuni e di una Provincia”, “per un ammontare complessivo richiesto, laddove quantificato, pari ad euro.162.096.118 e di un importo offerto da imprese debitrici a definizione delle proprie esposizioni debitorie pari a complessivi 255.000 euro”.

Buona parte delle società sono appartiene come detto al comparto sanitario, a seguire a quello dei trasporti.

Nell’esposto si evidenzia innanzitutto che il servizio dell’Avvocatura regionale "non è stato in alcun modo interessato nella fase di stesura della norma” e “ha avuto notizia in via informale della sua approvazione solo a margine dei lavori dell’Assemblea”, come confermerebbe una nota a firma del dirigente del Servizio, l’avvocato Stefania Valeri.

Non è stato insomma coinvolto chi oggi si trova a gestire e istruire “proposte di transazione in assenza di qualsiasi linea guida preventivamente approvata dalla Giunta regionale”.

Non stupisce dunque, per Paolucci, che non risulta essere stata fatta una “effettiva ricognizione sul grado di rischio nel giudizio, con l’obiettivo di assicurare la prevalenza dell’interesse della Regione”.

Tradotto: non è certo un affare accordarsi bonariamente con un debitore citato in giudizio, accontentandosi solo di una piccola parte del dovuto, senza sapere se si ha la ragionevole certezza che si vincerà la causa. Oppure al contrario, pagare un creditore quando ci sono validi motivi per ritenere che si può dimostrare davanti al giudice che neanche un euro è dovuto.

Il danno erariale che potrebbe essere provocato da un condono generalizzato e a “prescindere”, è dovuto anche al fatto che potrebbe accadere che "il monte economico delle proposte transattive sia di gran lunga superiore alla disponibilità finanziaria appostata in bilancio", nell’apposito capitolo, obbligatorio dal 2011, del fondo rischi.

E viene anche meno la possibilità, in assenza di linee guide a corredo del condono, “di procedere all’esame delle proposte e alla liquidazione di quelle ritenute di interesse per la migliore cura dell’interesse pubblico regionale”.

Potrebbe accadere insomma che l’Amministrazione regionale scelga la strada della transazione, temendo una soccombenza, in un procedimento civile ancora in primo grado, assorbendo tutto il fondo disponibile in bilancio, senza invece esaminasse una proposta, magari anche finanziariamente più impattante in Cassazione e dunque ben più rischiosa.

Un “agire al buio” insomma, per dar seguito ad un condono dove è la parte pubblica ad avere la peggio.

Prosegue l’esposto: “non si comprende bene inoltre come la norma regionale possa estendersi ad enti, agenzie, aziende regionali e per le società controllate dalla Regione, Aziende Sanitarie Locali, che “sono dotate di propria autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”.

Per quanto riguarda il comparto della Sanità, dove grava il grosso del contenzioso, alla Procura della Corte dei Conti viene evidenziato che “eventuali transazioni economiche con le Aziende del settore sanitario privato accreditato devono essere sottoposte a preventiva approvazione da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, perché incidono sul Piano di Rientro e il perseguimento dell’equilibrio economico a cui la sanità abruzzese uscita dal commissariamento nel 2016 e ancora sottoposta al controllo.

Nell’esposto si osserva infine che già esiste nell’ordinamento giuridico “la possibilità normativa di addivenire a transazioni laddove l’accordo bonario persegua in modo più adeguato l’interesse della Amministrazione pubblica e, dunque, a nulla servirebbe una norma puntuale come quella in oggetto che ha disposto una specifica disciplina nell’ambito ordinamentale regionale abruzzese”. Insomma il condono del “Cura Abruzzo”, o è pleonastico, inutile, oppure se fatto al di fuori dei percorsi già stabiliti e rodati e vantaggiosi, configura, come ne è certo Paolucci, un danno erariale. (f.t.)