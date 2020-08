ABRUZZOWEB ''EVOLVE'' E SI RIFA' IL LOOK, STOP DI 24 ORE PRIMA DELLA NUOVA VERSIONE

Uno stop di un giorno, per una nuova ripartenza: nella serata di venerdì 28 agosto, e per l’intera giornata di sabato 29 agosto il nostro sito www. abruzzoweb.it non verrà aggiornato con nuove notizie.

Questo per permettere le operazioni tecniche necessarie al varo della nuova versione del sito, già nella mattinata di domenica 30 agosto.



La decisione di accelerare il passaggio, è maturata anche a causa dell'attacco subìto in questi giorni da parte degli hacker, che hanno causato e stanno causando difficoltà di visualizzazione per i nostri utenti, black out necessario per preservare l'integrità del sito, anche se la situazione sta tornando alla normalità.



Pur in continuità con l’attuale assetto grafico e di impaginazione, la nuova versione di www.abruzzoweb.it sarà più veloce e più responsiva.



Le opportune migliorie lo renderanno adattabile a tutti i cellulari per una lettura più agevole e smart, e sarà ottimizzata anche la navigazione dei menù.