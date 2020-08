CORONAVIRUS: BORRELLI, ''NON CI SONO NUOVI FOCOLAI''

Pubblicazione: 24 febbraio 2020 alle ore 18:49

ROMA - "Non ci sono altri focolai oltre ai due in Veneto e in Lombardia già circoscritti".

Lo ha detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli in una conferenza stampa.

"Sono state segnalate esigenze di ulteriore approvvigionamento" di tamponi, "ma non mi pare che ci siano puntuali difficoltà cosi come si sta procedendo all'approvvigionamento di materiale sanitario, mascherine e quant'altro", ha aggiunto Borrelli.