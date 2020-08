SISMA CENTRO ITALIA: PIU' TEMPO PER TRIBUTI SOSPESI, PAGAMENTI A FINE OTTOBRE

Pubblicazione: 21 maggio 2019 alle ore 17:43

ROMA - Più tempo per pagare tributi e contributi sospesi nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016.

Lo prevede un emendamento al decreto Sblocca cantieri che sposta dal 1 giugno al 31 ottobre la scadenza per il versamento delle cifre da saldare o per la prima rata (previste massimo 120 rate).

Un lasso di tempo che servirà, ha spiegato il sottosegretario Vito Crimi al termine della seduta delle commissioni Ambiente e Lavori pubblici, per valutare la richiesta arrivata da quei territori di avere anche un abbattimento del dovuto, così come accaduto per altri terremoti, e per trovare eventualmente le risorse "in sede di legge di Bilancio".