COSTA DEI TRABOCCHI: PROVINCIA GARANTISCE I PARCHEGGI

Pubblicazione: 21 maggio 2019 alle ore 17:38

CHIETI - "Le aree dell'ex tracciato ferroviario di proprietà della Provincia saranno dotate di parcheggi, in quanto sono stati già progettati nell'ambito della più ampia progettazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi".

E' la rassicurazione che arriva dal presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo ai sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, di Rocca San Giovanni Gianni Di Rito e di Torino di Sangro Nino Di Fonso i quali hanno inviato un documento alla Provincia per chiedere di riaprire alla sosta delle auto le parti che non sono interessate dalla pista ciclopedonale lungo la Costa dei Trabocchi, di individuare nuovi spazi per la realizzazione dei parcheggi, di dare vita a una programmazione per indire bandi per la concessione delle aree pubbliche, di fissare un incontro tra Comuni costieri, Provincia, Regione, Anas e Ferrovie dello Stato per discutere sui finanziamenti per l'acquisizione degli ex immobili delle Ferrovie dello Stato prima che il contratto di concessione d'uso delle ex stazioni e dei caselli esistenti lungo l'ex tracciato scada.

''Abbiamo sempre interpellato i Comuni e favorito la collaborazione per la questione parcheggi - aggiunge Pupillo - Comprendiamo le preoccupazioni per i gestori delle attività ricettive e turistiche che si articolano lungo la Costa dei Trabocchi e l'importanza di fornire un servizio all'utenza in generale e ai clienti. Fintanto che le aree di proprietà saranno occupate dai cantieri è impensabile l'utilizzo delle stesse ad aree di parcheggio. Ovviamente il numero dei posti auto a disposizione a fine lavori sarà inferiore rispetto al periodo precedente la realizzazione della Pista ciclopedonale''.

Pupillo inoltre precisa che i parcheggi collocati sulle aree proprietà della Provincia saranno gestiti dall'Ente titolare e saranno concessi gratuitamente per l'anno in corso, con la previsione di emanare bando per l'assegnazione a gestore.

''Massima disponibilità verso i traboccanti e operatori economici per il miglior utilizzo dei nostri parcheggi - conclude Pupillo - accoglieremo e valuteremo ogni proposta, alcune già in itinere, che vorranno avanzare a proposito. Non posso rispondere in merito alle aree di proprietà comunale o di privati altrimenti utilizzabili a parcheggio in virtù della Via Verde, auspicando naturalmente che i territori possano pianificare i servizi a supporto''.