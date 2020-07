NAPOLI CALCIO: SANTANGELO, ''OTTIMA OPPORTUNITA' PER TUTTO L'ALTO SANGRO''

Pubblicazione: 15 luglio 2020 alle ore 18:43

L'AQUILA - "Volutamente non entro in merito alla sterile polemica sollevata dal sindaco di Roccaraso nei confronti del presidente della Regione, Marco Marsilio, in relazione alla scelta di svolgere il ritiro degli atleti del Napoli Calcio a Castel di Sangro. L’aver individuato lo stadio 'Teofilo Patini' come la struttura che presenta i requisiti per poter ospitare competizioni di calcio professionistico risponde squisitamente a valutazioni tecniche".

Così, in una nota, Roberto Santangelo, vice presidente vicario del Consiglio regionale.

"Quello che invece ritengo importante sottolineare - aggiunge Santangelo - è che questa scelta, che avrà la durata di sei anni rinnovabili per altri sei, offre a tutto l’Alto Sangro una eccezionale opportunità di promozione turistica. E’ una eccezionale operazione di marketing che investe tutto il comprensorio con un potenziale enorme in termini di ricadute economiche positive a tutti i livelli: dall’accoglienza turistica alla ristorazione, dagli esercizi commerciali agli artigiani".

"L’accordo si concretizza in molteplici tipi di attività come: la possibilità offerta alla Regione Abruzzo di pubblicare iniziative promozionali attraverso pagina web e sui social network della Società Sportiva Calcio Napoli, esposizione dei marchi o loghi dalla Regione a bordo campo, punti di info point turistici, nonché una specifica ed articola campagna promozionale della Regione Abruzzo sulle principali reti televisive campane al fine di attrarre maggiori turisti".

"La presenza della squadra del Napoli costituirà un’attrattiva in più per visitare e soggiornare in queste meravigliose zone dell’Alto Sangro - ribadisce - Ritengo che operazioni come questa siano il miglior viatico alle attività del territorio e soprattutto offrirà una vetrina nazionale e internazionale del nostro Abruzzo con le sue bellezze naturalistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche che può servire a dare una accelerazione per la ripresa economica dopo questo forzoso stop dovuto al coronavirus".

"Quindi – conclude Santangelo – l’intesa raggiunta con il Napoli Calcio, non solo rafforza un territorio vocato agli sport invernali così come quelli estivi, ma posiziona l’Abruzzo a livello nazionale in termini di promozione al pari delle altre Regioni".