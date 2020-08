NAPOLI CALCIO: FESTA DEI TIFOSI A CASTEL DI SANGRO PER AVVIO RITIRO, IN SERATA ARRIVA ANCHE DE LAURENTIIS

Pubblicazione: 24 agosto 2020 alle ore 18:25

CASTEL DI SANGRO - Esauriti tutti i posti per seguire gli allenamenti, la valle invasa da migliaia di tifosi.

E' iniziato con l'entusiasmo previsto il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, scelta dal club azzurro per il rititro in questa strana estate di covid19.

Un'estate che per il Napoli parte piuttosto bene: i tamponi effettuati al raduno di ieri al San Paolo hanno dato esito negativo e quindi Gattuso ha potuto portare in ritiro ben 34 giocatori, tutto il gruppo tranne Andrea Petagna, che è positivo ed è in isolamento a casa senza aver mai incontrato i nuovi compagni di squadra.

Oggi il gruppo di Gattuso è arrivato a Castel di Sangro e il club ha dovuto avvisare i tifosi: "i posti assegnati allo Stadio Patini per seguire gli allenamenti del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro sono esauriti", il messaggio sul sito web del club che aveva avvisato i fan che solo mille alla volta avrebbero potuto assistere agli allenamenti in uno stadio da 5.000 posti.

Festa abruzzese, quindi, ma con le precauzioni anticovid per i tifosi, che non vedono l'ora di rivedere Insigne e Mertens in campo, dopo averli ammirati solo in tv in questi mesi.

Applausi all'arrivo del bus e attesa anche per vedere in campo Osimhen, il primo nuovo acquisto azzurro insieme a Rrhamani, che è in ritiro insieme ai calciatori che sono in lista di partenza, da Koulibaly (con il Napoli che aspetta l'offerta dal Manchester City vicina ai 70 milioni per cederlo), ad Allan, desiderio numero 1 dell'Everton di Ancelotti, a Milik.

La località abruzzese diventerà da oggi anche l'hub di mercato del Napoli: il ds Giuntoli è già lì, in serata arriverà anche il presidente Aurelio De Laurentiis, da Capri.

Domani, alle 15, ci sarà la prima conferenza stampa con il presidente azzurro, il tecnico Gattuso, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

Il primo obiettivo sta per essere raggiunto con la firma vicina di Zielinski sul rinnovo, dopo i prolungamenti di Rui, Elmas e Di Lorenzo.

Poi si lavora sull'esterno destro con la trattativa avviata con la Roma, che cerca Milik e in cambio potrebbe dare agli azzurri il 23enne turco Under e un conguaglio da circa 20 milioni, per consolidare la fascia destra dove dopo l'addio di Callejon c'è il solo Politano.