NAPOLI CALCIO A CASTEL DI SANGRO: LUNEDI' MARSILIO E DE LAURENTIS SIGLANO ACCORDO

L'AQUILA - Lunedì mattina alle ore 11.30 il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il presidente della SS Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis terranno una conferenza stampa all'Hotel Britannique in corso Vittorio Emanuele, a Napoli, per presentare l'accordo sul ritiro della squadra partenopea a Castel di Sangro.

Saranno presenti anche l'assessore regionale, Guido Quintino Liris, Fratelli d'Italia, che ha la delega allo sport, e il capogruppo della Lega, Pietro Quaresimale.

In una nota congiunta firmato dalla società di Aurelio De Laurentiis e dalla Regione Trentino si legge però che in vista della stagione sportiva 2020/2021 il Napoli svolgerà un periodo di preparazione in Abruzzo a Castel di Sangro", ma si aggiunge che nella stagione sportiva 2021/2022 la squadra tornerà ad effettuare il ritiro nel mese di luglio a Dimaro in Trentino". L'obiettivo era quello di strappare al napoli un accordo di ben 5 anni.