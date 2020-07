NAIADI: SOSPIRI, 'NON CHIUDERA' MAI, SE NECESSARIO GESTIONE DIRETTA REGIONE'

Pubblicazione: 10 luglio 2020 alle ore 21:00

PESCARA - Dopo la mancata iscrizione alla A2 del Pescara Pallanuoto e le voci sul futuro delle piscine Le Naiadi si registra la presa di posizione del presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri.

"L'impianto sportivo Le Naiadi non chiuderà mai, e questa è una certezza. Se la squadra di Pallanuoto di A2 sceglierà di non iscriversi al campionato per ragioni personali non possiamo dire nulla, ma se la decisione è stata determinata dalla paura per l'incertezza sul futuro della struttura, la Regione Abruzzo può garantire che tale incertezza non esiste. L'assessore regionale Guido Liris si è già impegnato a fornire un programma strutturale di attività procedurali per il prossimo 15 luglio e la scadenza verrà rispettata. Personalmente già una volta ho assicurato la riattivazione dell'impianto e credo di avere la credibilità necessaria per garantire che la struttura non subirà alcuno stop".

Ci sono due questioni, la prima di natura squisitamente tecnica, spiega Sospiri, ovvero "il 'project financing' ereditato dal centrosinistra che è stato ritirato dagli stessi proponenti che ne hanno chiesto una rimodulazione sostanziale. E al tempo stesso il problema del bando di gestione firmato sempre dal centrosinistra che parlava di un affidamento fino al 31 luglio non prorogabile. Ora la Regione andrà a una gestione nel tempo lunga e nelle more verrà assicurata la prosecuzione dell'attuale governance, ma seppure questa venisse rifiutata dall'attuale gestione, comunque Le Naiadi non chiuderanno mai più, perché sarà la Regione stessa a intervenire in modo diretto se fosse necessario per tenere aperti gli impianti".