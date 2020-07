NAIADI PESCARA: IN ARRIVO PROROGA DI UN ANNO PER ATTUALE GESTORE

Pubblicazione: 15 luglio 2020 alle ore 15:46

PESCARA - "L'impianto sportivo de Le Naiadi non chiuderà neanche per un giorno. Entro le prossime ore la Regione Abruzzo disporrà una proroga del contratto all'attuale gestore, della durata di un anno, durante il quale occorrerà verificare la validità del project financing proposto da una cordata che vede come capofila l'imprenditore ed ex campione di pallanuoto Amedeo Pomilio, e che è stato rimodulato dagli iniziali 11milioni di euro a 3milioni 800mila euro".

Cosi il presidente della Commissione Comunale Statuto e Rapporti con la Regione Abruzzo Claudio Croce al termine della seduta congiunta tenuta con la Commissione Sport presieduta da Adamo Scurti, dopo " le rassicurazioni ricevute oggi dal consigliere regionale Guerino Testa, capogruppo del partito, Fratelli d'Italia, dell'assessore regionale allo Sport Guido Liris sulla situazione de Le Naiadi".

"Nel frattempo - aggiunge Croce riferendosi a quanto reso noto da Testa - la proroga di un anno serve a dare sufficienti garanzie a utenti, famiglie e atleti e seppure, alla fine, dovesse naufragare il progetto di finanza, comunque la Regione è pronta con il Piano B, ovvero il bando per la gestione dell'impianto che avrà una durata minima di 10-11 anni per consentire all'imprenditore, che assumerà l'onere di guidare il complesso, di investire e di avere il tempo per recuperare e ammortizzare le spese sostenute".

Nel corso delle due commissioni è stato fatto il punto sul futuro dell'impianto di viale riviera nord, e come ha spiegato il presidente della Commissione Statuto Croce "Oggi abbiamo ricevuto in tal senso delle rassicurazioni concrete da parte del consigliere regionale di FdI Guerino Testa che, peraltro, hanno confermato quelle già arrivate dal presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri già nel giorno in cui la squadra di Pallanuoto di A2 aveva annunciato la mancata iscrizione al campionato proprio per il presunto clima di incertezza che si registra attorno al futuro dell'impianto sportivo. E invece oggi sono arrivati paletti e punti fermi: Le Naiadi non subiranno ulteriori chiusure".