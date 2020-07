MORTE ENNIO MORRICONE: IL RICORDO DELLA LANTERNA MAGICA DELL'AQUILA

Pubblicazione: 06 luglio 2020 alle ore 18:47

L'AQUILA - L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” si stringe al dolore della famiglia di Ennio Morricone e si unisce al cordoglio di tutto il mondo della cultura nazionale ed internazionale verso un personaggio unico e geniale.

"Il suo estro e la sua grande maestria - si legge nella nota - hanno contribuito a rafforzare la figura del nostro Paese in tutto il mondo; unito da un legame profondo per l’Abruzzo e per L’Aquila, Ennio Morricone realizzò un memorabile concerto in città nell’Aprile 2009, in memoria delle vittime del terremoto. Il Centro Archivio Cinematografico conserva alcuni materiali rarissimi come i bozzetti della costumista Marilù Caarteny, realizzati proprio in occasione del grande capolavoro di Sergio Leone, Cera una volta il west (Italia, Usa 1968), in cui la leggendaria musica di Ennio Morricone rimase impressa in tutti gli appassionati della settima arte. Alcuni di questi straordinari bozzetti, sono stati esposti a Cannes, a Parigi presso la Cinémathequè Française e fino al 30 Agosto prossimo, sarà possibile ammirarli presso il Museo dell’Ara Pacis a Roma. Nell’Aprile 2018 presso il Museo Nazionale d’Abruzzo in occasione della Notte dei Musei, “La Lanterna Magica” propose un omaggio a Sergio Leone con un’esposizione di rari materiali ed alcune proiezioni di film musicati proprio dal grande Maestro Morricone: Per un pugno di dollari (Italia, 1964), Il buono, il brutto, il cattivo (Italia, 1966) C’era una volta il west (Italia, 1968), pellicole conservate e digitalizzate dalla Cineteca dell’Aquila “Maria Pia Casilio”.