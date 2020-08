MONTESILVANO: TORNA PER LA SETTIMA EDIZIONE DI ''CERASUOLO A MARE''

Pubblicazione: 10 agosto 2020 alle ore 15:37

MONTESILVANO - La settima edizione di “Cerasuolo a Mare”, presentata questa mattina allo stabilimento balneare Sabbia d’Oro, si conclude quest’anno a Montesilvano con tre giornate, da domani martedì 11 agosto a giovedì 13, in nove punti degustativi: il mercatino nord in largo Venezuela, il mercatino del pesce, gli stabilimenti balneari La Racchetta, La Rosa dei Venti, Bagni Padovani, Pallino Beach, Onda Verde, Sabbia d’oro e Bagni Bruno.

La kermesse, organizzata da Confesercenti Pescara con il contributo e il patrocinio della Camera di commercio Chieti-Pescara e la collaborazione della Fondazione Italiana Sommelier, ha l’obiettivo di valorizzare un vino nato in Abruzzo e le 31 cantine partecipanti: Chiusa Grande, Talamonti, Lampato, Tenuta I Fauri, Tenuta Secolo IX, Colle Moro, Rosarubra, Agriverde, Costantini, Tollo, Ulisse, Frentana, Farnese, Ruggieri, Terzini, Bosco Nestore, Orsogna, Speranza, Di Camillo, Monteselva, La Valentina, Ciavolich, La Quercia, Galasso, Marramiero, Biagi, Torre Zambra, Pietrantoni, San Lorenzo, Contesa, Mucci.

Al vino Cerasuolo verranno abbinate le specialità abruzzesi come gli arrosticini, gli arancini di polipo, le pizze gourmet, baccalà e peperoni, gli hamburger di tonno e peperoni e uova.

Presenti alla presentazione il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore al Turismo e Manifestazioni Deborah Comardi che hanno elogiato la manifestazione che ogni anno si svolge sulla costa adriatica, il presidente di Confesercenti Raffaele Fava e il titolare dello stabilimento Sabbia d’Oro Elio Di Giuseppe.

“Ringrazio Confesercenti che ha arricchito il nostro territorio con manifestazioni di successo - ha detto il primo cittadino -. Stiamo lavorando parallelamente per un turismo diffuso sul lungomare e la conferma dell’evento, nonostante l'emergenza sanitaria, è motivo di soddisfazione. La sinergia ha permesso l'allestimento dell’isola pedonale sul lungomare che quest'anno per la prima volta è arrivata anche nella zona Sud. Abbiamo iniziato con Confesercenti un percorso futuro per valorizzare gli eventi in programma al mercatino ittico, che ospiterà quest’anno un punto di degustazione nella tre giorni di Cerasuolo a Mare”.

“Come tutte le manifestazioni che crescono Cerasuolo a Mare sta dimostrando negli anni di avere tutti i requisiti per diventare un punto di riferimento dell'estate montesilvanese ha spiegato l’assessore Comardi -. Un evento di successo che valorizza il nostro territorio e il turismo enogastronomico abruzzese. Ringrazio anch'io Confesercenti per l'ottima organizzazione e per il supporto che nelle altra kermesse estive. Siamo certi che le tre tappe in programma da domani vedranno la partecipazione di un pubblico numeroso”.

“Questa è una settima edizione importante per gli stabilimenti balneari e per tutto il territorio – ha dichiarato Gianni Taucci, direttore di Confesercenti Pescara -. L'edizione, spostata ad agosto per ovvi motivi, ha visto una crescita per la partecipazione di ben 31 aziende vinicole e numerose persone, sempre più attente alla qualità del vino, che nelle precedenti serate hanno partecipano all’evento”.