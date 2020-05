MIGRANTI IN ARRIVO A CARAPELLE, ULTIMA LEGIONE AL SINDACO: ''PIENO APPOGGIO A OGNI INZIATIVA''

Pubblicazione: 12 maggio 2020 alle ore 12:14

L’AQUILA - Vicinanza e appoggio ogni iniziativa che il sindaco di Carapelle Calvisio, Domenico Di Cesare, vorrà intraprendere. Lo scrive in una nota la segreteria regionale di “Ultima Legione Abruzzo” a proposito del caso del possibile arrivo di decine decine di migranti nella struttura Caritas che si trova nel piccolo paese di appena 84 abitanti.

“Terminato il weekend di silenzio dettato dalla profonda vergogna-scrive l’associazione-scriviamo questa nostra missiva per manifestarle la nostra vicinanza e per appoggiare in toto ogni iniziativa che lei e la sua amministrazione vorrà seguire a tutela della comunità e avverso ogni vile atto di discredito del buon nome della dignità di ciascuno di voi. I nostri cuori si gonfiano di dolore nel leggere talune inquietanti notizie, un paese di 84 anime che dovrà ospitare 100 'risorse' per fare la quarantena. Frutto dei soliti idioti che, privi di ogni buon senso, di fatto consegnano la vostra città e le nostre terre alla sostituzione di popoli. La nostra più severa critica a questo esecutivo che attua, con discernimento, questi trasferimenti senza logica e rapporto tra abitanti e risorse ed espongono noi tutti ad essere etichettati agli occhi dei più come razzisti solo perché evidenziamo il problema e cerchiamo di difendere la nostra patria”.