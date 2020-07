MIGRANTI: IN ABRUZZO NE ARRIVERANNO 45, NON PIU' 70, 15 IN PROVINCIA DELL'AQUILA

Pubblicazione: 24 luglio 2020 alle ore 18:31

L'AQUILA - In Abruzzo arriveranno 45 migranti, non più 70, di coloro che sono sbarcati in questi giorni in Sicilia, e non più a breve, ma nelle prossime settimane: lo si apprende da fonti vicine alla Prefettura dell’Aquila.

E’ probabile che i migranti facciano la quarantena nei territori di sbarco.

Dei 45, 15 saranno ospitati in provincia dell’Aquila, e il resto ripartito nelle altre altre province.

Non sono state decise le strutture: ma come ha sottolineato la Prefettura non sanno inviati del Progetto Case dell’Aquila, il grande insediamento abitativo antisismico voluto dall’allora premier, Silvio Berlusconi, costruito a tempo di record per ospitare circa 20mila sfollati del terremoto del 6 aprile 2009.