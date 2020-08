MIGRANTI A CIVITA D'ANTINO: LA LEGA SCENDE IN PIAZZA

Pubblicazione: 02 agosto 2020 alle ore 10:31

CIVITA D'ANTINO - La Lega a Civita d'Antino per dire stop all'arrivo degli immigrati in Abruzzo.

Questa mattina dalle 10 alle 12, in contrada Roscia, sarà presente una delegazione della Lega Marsica, guidata dal commissario provinciale Tiziano Genovesi, candidato sindaco alle elezioni di Avezzano, per manifestare tutto il disappunto del partito.

La struttura di Civita d'Antino accoglierà 20 dei 200 migranti nordafricani in arrivo in Abruzzo dopo essere sbarcati in Sicilia, secondo quanto annunciato dalla prefettura dell’Aquila.