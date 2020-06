METEO: NUOVA PERTURBAZIONE SULL'ABRUZZO, PIOGGIA E TEMPORALI

Pubblicazione: 07 giugno 2020 alle ore 17:32

L'AQUILA - Arriva una nuova perturbazione atlantica che porterà una marcata instabilità sull'Abruzzo. Lo dice Angelo Ruggieri, meteorologo Ampro, l'Associazione Meteo Professionisti.

"La perdurante assenza di una stabile figura di alta pressione sul nostro Paese, favorisce il via vai di perturbazioni di origine atlantica - spiega Ruggieri -. La perturbazione giunta in queste ore sulle regioni Settentrionali, attraverserà l'Italia nel corso dei prossimi due giorni e determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica anche sulla nostra Regione. Tra la serata odierna e la prossima notte annuvolamenti più consistenti tenderanno ad interessare il territorio regionale, in particolar modo quello occidentale".

LUNEDÌ 8

Peggioramento delle condizioni meteorologiche un po' su tutto il territorio, con possibilità di piogge e fenomeni temporaleschi più frequenti sulle zone interne e sui rilievi Appenninici; fenomeni sparsi, ma comunque possibili, anche lungo la costa soprattutto in mattinata. Temporaneo miglioramento del tempo in serata.

MARTEDÌ 9

Condizioni di tempo spiccatamente instabile su tutto il territorio, con possibilità di rovesci o temporali sparsi durante le ore più calde della giornata anche lungo il versante orientale, localmente anche di forte intensità. Venti fino a moderati dai quadranti settentrionali lungo la costa, sudoccidentali altrove. Temperature in diminuzione, moto ondoso in aumento.