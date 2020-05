METEO ABRUZZO: SOLE E TEMPERATURE IN AUMENTO NEI PRIMI GIORNI SETTIMANA

Pubblicazione: 31 maggio 2020 alle ore 16:15

L'AQUILA - Domani in Abruzzo, secondo le previsioni di meteo.it al mattino qualche annuvolamento irregolare e sparso sulle regioni adriatiche; per il reso tempo soleggiato. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nelle aree interne e lungo la dorsale, ma senza il rischio di precipitazioni; per il resto tempo soleggiato e piu' caldo. Temperature massime in rialzo, fino a 26-27 gradi sul versante tirrenico. Venti: da deboli a moderati settentrionali. Mari: mosso l'Adriatico, poco mosso il Tirreno.

Al Nord tempo in gran parte soleggiato con annuvolamenti diurni e serali sui settori montuosi, specie prealpini, ma senza fenomeni associati.

Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28.

Al Centro schiarite anche ampie sulle regioni tirreniche, maggiore nuvolosità sulle Adriatiche, specie tra Marche e Abruzzo. Temperature in rialzo, massime fino a 28 gradi sulle Tirreniche.

Al Sud nuvolosità irregolare, più diffusa tra pomeriggio e sera con note instabili sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 20 e 24.

Martedì al Nord tempo soleggiato e caldo, tra tardo pomeriggio e sera instabilità in aumento con locali temporali di calore. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 30. Al Centro mattino in prevalenza soleggiato, il pomeriggio acquazzoni o locali temporali sull'Appennino, in estensione serale al Lazio. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 29. Al Sud tempo in gran parte soleggiato salvo annuvolamenti sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia specie dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento, massime tra 21 e 26.

Mercoledì al Nord avvio soleggiato, dal pomeriggio tendenza al peggioramento con rovesci o temporali sparsi, specie sull'arco alpino. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 29. Al Centro mattino in prevalenza soleggiato, il pomeriggio acquazzoni o locali temporali sull'Appennino e regioni adriatiche. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 29. Al Sud tempo in gran parte soleggiato salvo nuvolosità diurna sui settori montuosi, temporali di calore sull'Appennino molisano. Temperature in lieve aumento, massime tra 22 e 26