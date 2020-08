METEO ABRUZZO: PERTURBAZIONE SU VERSANTE ADRIATICO, TEMPORALI E SCHIARITE

Pubblicazione: 23 agosto 2020 alle ore 20:07

L'alta pressione subtropicale subisce un netto indebolimento a causa di un'ondulazione del flusso atlantico, con una perturbazione che riuscirà a raggiungere anche il versante adriatico nel corso della giornata di domani. Queste le previsioni di 3bmeteo.

Sulle Marche e sull'Abruzzo è infatti attesa la formazione di rovesci e temporali in Appennino sin dal primo pomeriggio i in successivo movimento verso Est fino al raggiungimento delle aree costiere entro sera, in particolare dal Fermano verso il Pescarese; maggiori schiarite in mattinata, seppur in un contesto di variabilità. Temperature in sensibile calo a iniziare dalle Marche entro il pomeriggio. Venti fino a moderati settentrionali, tesi sui mari, i quali tenderanno a essere mossi.

Per martedì il fronte instabile di origine atlantica sopraggiunto nella giornata precedente si allontana gradualmente verso Est, ma determina ancora diffusa nuvolosità su Marche e Abruzzo specie nella prima parte del giorno, con la possibilità di residue piogge sulle alte Marche tra notte e mattina e l'innesco di qualche temporale o rovescio pomeridiano sull'Appennino abruzzese. Generale miglioramento in serata con tendenza ad ampie schiarite fino a cieli poco nuvolosi specie sulle Marche. Temperature in ulteriore lieve calo, in particolare nei valori massimi pomeridiani. Mare da mosso a poco mosso.