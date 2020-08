MERAVIGLIE A PORTATA DI MANO: ''IL BOSCO INCANTATO DEL MAZZAMURELLO VOLKE'' A SAN PIO DELLE CAMERE

Pubblicazione: 10 agosto 2020 alle ore 10:31

SAN PIO DELLE CAMERE – Dopo lo straordinario successo del Canzoniere Grecanico Salentino, che domenica sera a Navelli (L’Aquila) ha infuocato il folto pubblico che non ha resistito sulle sedie e a un certo punto si è alzato in piedi per ballare la pizzica tarantata, “Meraviglie a portata di mano” prosegue a San Pio delle Camere con uno spettacolo a cura del Teatro dei 99 in collaborazione con Abruzzo Spettacolo.

L’appuntamento è per mercoledì prossimo, 12 agosto alle 21 a Pineta Cerquelle con “Il bosco incantato del Mazzamurello Volke” a cura del Comune di San Pio.

Lo spettacolo è il frutto del progetto, avviato nel 2017 dal Teatro dei 99 diretto da Loredana Errico in collaborazione con il Comune di San Pio delle Camere, di educazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali attraverso l’uso delle arti e dei linguaggi artistici.

“Meraviglie a portata di mano” è un progetto finanziato con i fondi Restart che vede come Comune capofila Navelli e che lo scorso anno ha riscosso un incredibile successo con circa diecimila spettatori in quattordici eventi in altrettante location, con più di cinquanta artisti saliti sul palco.

Il progetto è realizzato in partnership con Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere.

Una proposta artistica realizzata in collaborazione con la Società aquilana dei concerti “Barattelli” e il Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli.

Il programma proseguirà con tre concerti a cura della Barattelli il 14, il 17 e il 18 agosto toccando, rispettivamente, il parco antistante il complesso abbaziale di Bominaco, l’ex convento di San Francesco d’Assisi di Carapelle Calvisio e Piazza Garibaldi a Civitaretenga.