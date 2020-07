MATURITA': I VOTI PIU' ALTI NEI LICEI, IN AUMENTO LE LODI

Pubblicazione: 16 luglio 2020 alle ore 14:46

ROMA - Alla maturità 2020 i docenti hanno assegnato la lode a 12.129 fra studenti e studentesse ovvero al 2,6% del totale dei candidati.

L'anno scorso le lodi furono, come numero assoluto, 7.513, pari all'1,5% sul totale dei diplomati.

Lo rileva il ministero dell'Istruzione in base ai primi risultati.

Guardando al rapporto percentuale tra diplomati con lode e diplomati totali, la percentuale più alta si registra in Puglia (5,2%).

Seguono Umbria (4%), Molise (3,8%), Calabria (3,7%). La media dei voti più alta si conferma nei Licei, dove il 4,1% ha conseguito la lode, il 13% ha avuto 100, il 18,6% tra 91 e 99, il 22,8% tra 81 e 90. È ancora il Classico a primeggiare nella fascia di voto 81-100.

Nei voti alti seguono gli indirizzi Tecnici, in cui ha conseguito la lode l'1,5% dei ragazzi, il 7,3% ha avuto 100, il 13,4% 91-99, il 19,1% 81-90.

Nei Professionali, lode per lo 0,6%, 100 per il 5,3%, 91-99 per il 12,8%, 81-90 per il 20,3%.