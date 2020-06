MASTERPLAN GIOVEDI CONSEGNA LAVORI PORTO TURISTICO ROSETO

Pubblicazione: 01 giugno 2020 alle ore 14:47

ll presidente della Provincia di Teramo, Diego di Bonaventura e il consigliere delegato alla viabilità, Lanfranco Cardinale presenzieranno giovedì prossimo alla consegna dei lavori del Porto turistico di Roseto alla ditta " Costruzioni generali XODO srl". Alla presentazione interverranno, fra gli altri, anche il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D'Annuntiis e il vicepresidente della Provincia, Alessandro Recchiuti.

L'opera era stata assegnata in via provvisoria nell'aprile del 2018 alla ditta vincitrice della gara d'appalto, la Savigi Costruzioni di Cosenza, rimossa dall'incarico a marzo di quest'anno per inadempienze contrattuali. Al suo posto, quindi, subentra la seconda impresa in graduatoria, la Xodo srl di Rovigo esperta di opere idrauliche e ambientali. Da capitolato, il porto turistico, dovrà essere realizzato in 180 giorni; costo dell'opera 1 milione e 700 mila euro (fondi Masterplan Abruzzo).