DEPUTATO PRESENTE DOPO MESI AD EVENTO FORZA ITALIA ''IMPORTANTI DUE ABRUZZESI IN ORGANISMO COSI' CRUCIALE'' MARTINO-PAGANO: PACE RINVIATA MA NOMINA IN COMMISSIONE BANCHE DISTENDE IL CLIMA

Pubblicazione: 19 maggio 2020 alle ore 08:00

L’AQUILA - Dopo le tensioni dello scorso autunno, con le dimissioni da responsabile organizzativo del partito "in dissenso con i principi personalistici di gestione politica in Abruzzo", riferiti al coordinatore regionale, il senatore Nazario Pagano, le “sirene” di approdo a Italia Viva e nella Lega, il deputato pescarese Antonio Martino, eletto alle Politiche del 4 marzo del 2018, nel collegio uninominale dell’Aquila, con la sua presenza alla conferenza di Forza Italia per presentare la legge cosiddetta “Cura Abruzzo 2” ha suggellato, di fatto, il rientro nei ranghi.

Forte anche della nomina, nei giorni scorsi, nella commissione parlamentare d’inchiesta sulla banche, dove già è presente un altro abruzzese, l’ex governatore, oggi senatore del Pd, Luciano D’Alfonso.

Pace fatta in casa azzurra? In realtà, a quanto lascia intendere a margine della conferenza stampa che si è svolta all’Aquila al fianco dello stesso Pagano, 62 anni, e del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, 45 anni, per il 43enne imprenditore pescarese è solo un rinvio del confronto politico.

Alla conferenza stampa convocata per presentare il ‘Cura Abruzzo 2’ è intervenuto lo stato maggiore del partito: tra gli altri, l’asseessore regionale Mauro Febbo, segretario organizzativo azzurro dopo le dimissioni di Martino, il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Umberto De Annuntiis, il consigliere regionale Daniele D’Amario, e il coordinatore provinciale dell’Aquila, l’ex sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis.

“Non è il momento di fare confusione a livello politico, ci sarà tempo più avanti. Ora stiamo lavorando tutti insieme perché il momento storico ce lo impone. Certo il riconoscimento nella commissione banche è importante, per Forza Italia e per il territorio. Per la prima volta ci sono due abruzzesi in una commissione così importante e in un momento così difficile. Ora concentriamoci sulle cose da fare, il partito verrà dopo”.

Martino, dopo la rottura con Pagano, aveva continuato a lavorare con il partito a Roma, dove è anche capogruppo del gruppo degli azzurri nella commissione Finanze e Tesoro della Camera.

“E’ un momento di cambiamento e ci sono delle fasi di passaggio - ha argomentato ancora Martino - Le critiche sono servite a cercare di muovere qualcosa. Non sono mai cambiati stima personale e rapporti. In politica bisogna essere convinti delle proprie idee anche quando si è controcorrente. In questo preciso momento stiamo trovando ispirazione nell’unità”.

Il pescarese Martino, figlio dell’ex tesoriere della Democrazia Cristiana, Carmine, in gioventù esponente della Margherita, è stato candidato a sorpresa e tra le polemiche del territorio aquilano, nel collegio provinciale dell’Aquila nel quale ha vinto nettamente, tra i pochi nelle unimonali, con l’attuale consigliere regionale penstastellato Giorgio Fedele.

A volere la candidatura, tra gli altri, lo stesso Pagano, anche lui pescarese: poi dopo un anno i rapporti sono diventati molto tesi. Oggi la distensione.