MALTEMPO: IN ARRIVO TEMPORALI AL NORD, AVVISO METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Pubblicazione: 16 agosto 2020 alle ore 18:05

ROMA - In arrivo piogge e temporali al Nord per effetto di una perturbazione di origine atlantica che nelle prossime ore raggiungerà le regioni settentrionali.

Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che prevede - dal tardo pomeriggio di oggi - precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in successiva estensione all'Emilia Romagna.

Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico in parte della Lombardia.

Allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Veneto, su settori di Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia e sui settori rimanenti della Lombardia.