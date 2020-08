LITE TRA SINDACO L'AQUILA ED ESPONENTE ARCIGAY FINISCE SUI MEDIA NAZIONALI

Pubblicazione: 02 agosto 2020 alle ore 19:59

L’AQUILA – Finisce sui media nazionali la lite di ieri in un locale di Tortoreto (Teramo), tra il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che si trovava sulla costa teramana insieme all’amico Guido Quintino Liris, ex vice sindaco del capoluogo abruzzese ed attuale assessore al Bilancio della Regione Abruzzo, e Leonardo Dongiovanni, referente Arcigay L’Aquila.

A parlare del caso, tra gli altri, con tanto di video a corredo, sono Repubblica, Fatto Quotidiano e Messaggero.

Biondi era stato rimproverato da Dongiovanni per l’assenza dalla città da giorni preda degli incendi, finendo per tentare di aggredire fisicamente l’esponente dell’Arcigay.

“La città brucia e il sindaco Biondi è qui al Manakara a trascorrere la serata insieme a Guido Quintino Liris anziché essere sul posto a gestire l'emergenza essendo lui, tra le altre cose, responsabile della salute pubblica”, l’accusa di Diogiovanni pubblicata sui social.

“La cosa mi è sembrata un po' strana visto e considerato che le montagne intorno alla città stanno ancora bruciando. Mi sono sommessamente (ed educatamente) avvicinato al sindaco per chiedergli se una cosa del genere possa essere ritenuta istituzionalmente opportuna ed in tutta risposta lui ha avuto la reazione violenta che potete vedere nel video. Complimenti vivissimi”, ha scritto lo stesso Dongiovanni.

“Ho reagito alle provocazioni, ma siamo umani e sotto stress da quattro giorni”, ha dichiarato Biondi all’Ansa, sottolineando di aver accompagnato la famiglia al mare, di essere poi andato a bere una birra con l’amico Liris e di essere tornato stamani in città per continuare a seguire in prima linea le operazioni di contrasto agli incendi.

Anche la moglie di Biondi, la giornalista Elisa Marulli, è intervenuta su quanto accaduto postando un commento su Facebook.

“Ieri ho visto un papà staccare dal suo amatissimo lavoro, pesante e bellissimo. Era tardi, ma ci teneva comunque a stare con i suoi figli al mare come aveva promesso loro”, si legge nel post di Marulli che aggiunge: “Prima di ripartire si confronta, in un contesto rilassato, con collaboratori e colleghi. Sono una cittadina anche io. E ho giudicato tante volte. Da qualche anno ho invece imparato (a mie spese) che le apparenze, le parole scritte o urlate, ingannano quasi sempre”.

Durissimo invece il commento di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione comunista: “Il fascistissimo sindaco aquilano Biondi si diverte in discoteca sulla costa teramana con il camerata assessore regionale Liris mentre il territorio aquilano è in fiamme. Poi quando un giovane glielo fa notare cerca di saltargli addosso. Due o tre giorni fa Giorgia Meloni era all’Aquila in conferenza stampa con Biondi e Liris per ‘raccontare il modello di buon governo di buon governo di Fratelli d'Italia’ in Abruzzo. Caspita che esempi di buon governo!”. (red.)