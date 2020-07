LEGA: FIORETTI, INCENTIVI A IMPRESE, GENOVESI, ''A SOSTEGNO NOSTRE AZIENDE''

Pubblicazione: 13 luglio 2020 alle ore 21:15

AVEZZANO - Incentivi a imprese su base regionale da parte della Regione Abruzzo per corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, ma soprattutto per la trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato: ad annunciarlo è stato l’assessore regionale al Lavoro, Sociale e Istruzione Piero Fioretti, della Lega, incontrando nel corso di una visita ad Avezzano (L’Aquila), alcune imprese insediate nel nucleo industriale.

Nel tour Fioretti è stato accompagnato tra gli altri dal vice presidente di Confindustria L’Aquila, Roberto Manfredini, e dal 40enne imprenditore Tiziano Genovesi, candidato sindaco della Lega alle elezioni di Avezzano del prossimo settembre.

“Formazione, riqualificazione professionale e stabilizzazione sono tematiche fondamentali per la ripresa dopo l’emergenza covid – spiega Fioretti -, sulle quale stiamo lavorando in base a quelle che saranno le problematiche che sorgeranno da qui a fine anno. Si tratta di misure di politica attiva sul lavoro che si aggiungono a quelle volute dalla Lega, finora a supporto delle imprese in crisi, per le famiglie e per il mondo del lavoro in generale”.

In particolare sono stati effettuati incontri nella sede avezzanese di "Tecnocall Srl", azienda operante nel ramo del call center, dove sono impiegate oltre 200 persone e con Giuseppe Bonsanti, proprietario della "Euroconic", azienda metalmeccanica fondata negli anni '90.

“Si tratta di due realtà importanti del nostro mondo produttivo alle prese con le problematiche legate alla crisi mondiale aggravata dalle conseguenze della emergenza covid – spiega Genovesi -, fanno parte del potenziale di questa città, non a caso la Regione a trazione Lega interverrà con misure adeguate per sostenere il tessuto imprenditoriale. In tal senso, ringraziamo l’assessore al Lavoro Fioretti per la sua presenza costante ad Avezzano e nella Marsica, territorio a cui la Lega tiene moltissimo”.