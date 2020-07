LEGA: DOMANI AD AVEZZANO CONFERENZA CON CASANOVA, GAVA, GENOVESI E D'ERAMO PER PIANO IMPRESE MARSICA

Pubblicazione: 29 luglio 2020 alle ore 17:23

AVEZZANO - La Lega Abruzzo ha convocato per domani alle ore 10 ad Avezzano nella sede di via Corradini 97-101, una conferenza stampa per presentare un piano di misure comunitarie a sostegno delle attività produttive nella Marsica, sia Pmi sia grandi aziende.

Interverranno l’europarlamentare del collegio Italia Meridionale Massimo Casanova e il parlamentare Vannia Gava, ex sottosegretario all’ambiente e responsabile nazionale del dipartimento ambiente della Lega.

A fare gli onori di casa il candidato sindaco alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, e il coordinatore regionale, il deputato Luigi D’Eramo.

Al termine dell’incontro Casanova e Gava faranno visita alle sedi produttive di alcune aziende.