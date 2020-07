LEGA ABRUZZO: DOMANI AD AVEZZANO CONFERENZA STAMPA IMPRUDENTE E GENOVESI

Pubblicazione: 21 luglio 2020 alle ore 18:30

AVEZZANO - La Lega Abruzzo ha convocato per domani, alle 11.30 ad Avezzano, una conferenza stampa nella sede elettorale del candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del centro marsicano, Tiziano Genovesi, in viale Corradini 97-101, per fare il punto sulle politiche agricole del governo di centrodestra in Regione.

Interverranno, tra gli altri, il vice presidente della Giunta regionale abruzzese con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, e lo stesso candidato sindaco del capoluogo della Marsica.