LEGA ABRUZZO: DOMANI A SILVI CONFERENZA PER PRESENTARE NUOVE ADESIONI

Pubblicazione: 09 agosto 2020 alle ore 11:16

SILVI - Domani, lunedì 10 agosto alle 16, il vice segretario federale onorevole Andrea Crippa, il segretario regionale, onorevole Luigi D’Eramo, l’onorevole Giuseppe Bellachioma, il capogruppo in Regione Pietro Quaresimale, il commissario provinciale di Teramo Gianfranco Giuliante e il sindaco di Silvi Andrea Scordella terranno una conferenza stampa presso l’Hotel Abruzzo Marina, via A.Rossi 95, per ufficializzare nuovi amministratori che aderiranno al progetto "Lega Abruzzo".

Prenderanno parte assessori regionali,consiglieri regionali e comunali.