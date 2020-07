LAUREA TELEMATICA: DE SANTIS ''SPAZI COMUNALI PER CERIMONIA''

Pubblicazione: 10 luglio 2020 alle ore 12:22

L'AQUILA - "Sono molti gli Atenei che si ritrovano costretti ancora a procedere in via telematica con le sessioni di laurea. Con la Lega Giovani Abruzzo".

Lo spiegano in una nota il Coordinatore regionale Francesco De Santis e il resp. Università Alessandro Maccarone - stiamo presentando in tutto Abruzzo, negli oltre 20 comuni dove sono presenti i nostri giovanissimi amministratori, mozioni e proposte per concedere ai laureandi l'Aula Consiliare per poter celebrare degnamente l'importante traguardo della laurea. Una cerimonia dal valore simbolico altissimo che non può non essere condivisa con i parenti e gli amici più stretti".

"In più - aggiungono - sono in tanti a non godere in Abruzzo di connessioni wifi veloci e funzionali: per questo crediamo sia di fondamentale importanza oggi più che mai intervenire a sostegno degli studenti abbandonati da un Governo assente e menefreghista."