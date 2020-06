LANCIANO: APPROVATA MOZIONE ''NO'' AMPLIAMENTO DISCARICA CERRATINA

Pubblicazione: 12 giugno 2020 alle ore 20:27

LANCIANO - Con 13 voti a favore e 11 contrari, il Consiglio comunale di Lanciano ha approvato oggi pomeriggio la mozione contro l'ampliamento della discarica consortile di Cerratina, a Lanciano.

A vincere è stata quella presentata da una parte della stessa maggioranza di centrosinistra che appoggia il sindaco, Mario Pupillo, ovvero i gruppi di Progetto Lanciano e [email protected], scettici su un aumento di volumetria di circa un milione di metri cubi, che farebbe pensare a una nuova discarica.

"Abbiamo tutto il tempo per decidere strategie future" hanno detto i sottoscrittori della mozione.

Il voto è stato comunque trasversale, anche da parte di consiglieri di opposizione, alcuni dei quali avevano presentato un'analoga mozione, non approvata.

La necessità di ampliare Cerratina, che negli anni è giunta in soccorso di varie emergenze rifiuti in Abruzzo e altre regioni, è scaturita nel dicembre 2019 all'assemblea Ecolan Spa, con 53 comuni soci, per la capacità residua di 300 mila metri cubi che la farebbero esaurire fra 4 anni.

In ogni caso un progetto di ampliamento non è stato ancora presentato.

A Cerratina, di proprietà Ecolan e gestita dall'Ecologica Sangro, affluiscono i rifiuti di 67 comuni della provincia di Chieti.