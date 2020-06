LA SETTIMANA POLITICA ALL'EMICICLO, TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 22 AL 26 GIUGNO

Pubblicazione: 22 giugno 2020 alle ore 10:56

L'AQUILA - La settimana politica all’Emiciclo (22-26 giugno 2020) inizia oggi lunedì 22 giugno, alle ore 14, con la convocazione della Prima Commissione consiliare convocata con la Terza Commissione consiliare, per l’esame del progetto di legge di iniziativa del presidente Lorenzo Sospiri sulle “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020 n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19) in attuazione del principio di leale collaborazione”. Martedì 23 giugno si riunisce il Consiglio regionale alle ore 11.00 nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo.

Sempre martedì 23 giugno ma alle ore 15.00 si riunisce la Giunta per il Regolamento per l’elezione del vice-presidente della stessa e l’esame della proposta di Regolamento presentata dal presidente Lorenzo Sospiri che prevede modifiche all’articolo 113 del “Regolamento Interno per i lavori del Consiglio regionale”.

Mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 10.00 si riunisce la Commissione consiliare “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive” con il seguente ordine del giorno: esame del progetto di legge iniziativa del consigliere Fabrizio Montepara (Lega) sulle “Norme in materia di turismo itinerante"; esame del progetto di legge di iniziativa Giunta regionale recante “Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio)” con le seguenti audizioni: Confcommercio Abruzzo, Confesercenti Abruzzo, Fiva, Anva, Confartigianato, Cna; esame del progetto di legge di iniziativa del consigliere Fabrizio Montepara (Lega) sulla “Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo”; esame della Risoluzione di iniziativa del consigliere Dino Pepe (Pd) sulle “Unità di crisi regionale e rete periferica per riorganizzazioni aziendali, crisi aziendali, conciliazione vertenze e soluzioni alternative”.

Giovedì 25 giugno 2020, alle ore 10, è convocata la Commissione di Vigilanza con il seguente ordine del giorno: “Gestione Servizio idrico integrato nell’ambito teramano da parte delta Società Ruzzo Reti Spa”: relatore il consigliere Sandro Mariani (AIC), Audizione: Diego Di Bonaventura (presidente assemblea dei sindaci per il servizio idrico integrato); “Reperimento di un immobile da destinare a sede unica degli uffici regionali ubicati nella città di Pescara”: relatore il consigliere Domenico Pettinari (M5S), Audizioni: assessore Guido Quintino Liris, Fabrizio Bernardini (direttore Dipartimento Risorse), Eliana Marcantonio (dirigente Servizio Patrimonio) Stefania Valeri (dirigente servizio avvocatura regionale); “Chiarimenti in merito alle risorse destinate per l’abbattimento e la ricostruzione del Cavalcavia dell'Asse Attrezzato di Chieti – Pescara in località Dragonara di Chieti Scalo”: relatore il consigliere Barbara Stella (M5S); Audizione: Mauro Febbo.

La giornata di giovedì si chiude con la seduta della Commissione d’Inchiesta sul “Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino - Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione”, convocata alle ore 15 nell’aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo.

Sono stati invitati in audizione: Barbara Morgante (direttore Generale Regione Abruzzo), Fausto Croce (Professore Università degli Studi di Chieti e Pescara “Gabriele D’Annunzio”), un rappresentante dell’Istituto Superiore della Sanità, Alfonso Mascitelli (Direttore Generale Agenzia sanitaria regionale).

La settimana politica si chiude venerdì 26 maggio con la Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” convocata alle ore 11 con il seguente ordine del giorno: esame progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante “Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”.

Sul progetto di legge sono previste le seguenti audizioni: Pierluigi Biondi (Presidente dell’AGIR - Autorità gestione integrata rifiuti urbani), Valerio De Vincentiis (Commissario Straordinario Civeta), Pierpaolo Pescara (direttore regionale del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali); Franco Gerardini (dirigente regionale del Servizio Gestione dei Rifiuti), sindaco di Magliano De' Marsi, sindaco di Massa d'Albe.