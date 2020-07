L'AQUILA, TRAGICO INCIDENTE IN BICI: DOMANI L'ADDIO A LUCA MORO, LE CONDOGLIANZE DEL PROVVEDITORATO

Pubblicazione: 09 luglio 2020 alle ore 10:40

L'AQUILA - Luca Moro, il 38enne morto in un tragico incidente con la bici, era un funzionario amministrativo contabile del Provveditorato interregionale Lazio-Abruzzo-Sardegna, molto stimato sia all’interno sia all’esterno.

“Nonostante lo smart working era sempre presente fisicamente in ufficio ed era instancabile nel portare avanti il complesso lavoro nell’ambito della sezione dei contatti – ricordano i colleghi – nel quale rinvestiva l’importante ruolo di sostituto ufficiale rogante al quale era stato assegnato da qualche mese per le non comuni qualità che i vertici avevano ravvisato in lui. Il Provveditorato all’Aquila perde nel giro di pochi mesi la seconda preziosa risorsa umana dopo il dirigente, dott. Carlo Clementi scomparso il 24 aprile scorso".

Il personale è particolarmente provato da questa ulteriore perdita, in particolare il provveditore, ing. Vittorio Rapisarda e rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia.

I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella basilica di San Bernardino, che si trova a pochi metri dagli uffici aquilani del provveditorato, monumento e centro di culto restaurato dopo il terremoto del 2009, proprio con un appalto gestito dal Provveditorato.