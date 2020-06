L'AQUILA: SIT-IN IN PIAZZA DUOMO CONTRO RAZZISMO, ''SCHIAVI UNITI D'AMERICA''

Pubblicazione: 06 giugno 2020 alle ore 18:37

L'AQUILA - "Il mondo scende in piazza per dire 'no' al razzismo. Dopo la morte di George Floyd non si è messa in marcia solo l'America. Il movimento Black Lives Matter ha varcato i confini e, rimbalzando di Paese in Paese, è diventato la voce delle minoranze, la voce di chi urla 'tutte le vite sono importanti'".

Così, in una nota, il Circolo di Sinistra Italiana L’Aquila che oggi ha partecipato al sit-in organizzato in Piazza Duomo "per dare evidenza alle tematiche del razzismo sistemico che pervade la nostra Società, oltre che chiedere giustizia per tutti i cittadini che hanno subito maltrattamenti da parte dello Stato".

I militanti, spiegano, "hanno partecipato mostrando la famosa vignetta di MGF 'Schiavi Uniti d’America', pubblicata su L’Espresso e condivisa anche sui social d’oltreoceano".