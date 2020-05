L'AQUILA: SCIMIA, ''GARANTITE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELL'UNIVAQ''

Pubblicazione: 22 maggio 2020 alle ore 21:56

L'AQUILA - "Apprendo con piacere il cambio di rotta della Regione Abruzzo. Dopo numerose segnalazioni, in serata ha approvato la misura con cui vengono stanziati i 3 milioni e 126 mila euro necessari per coprire tutte le borse di studio per gli studenti dell’Università dell’Aquila. Si è posto un rimedio adeguato alla superficialità di alcuni, i cui effetti avrebbe portato ad avere ben 233 studenti meritevoli di borsa a rimanere a bocca asciutta".

È quanto dichiara in una nota il consigliere aquilano di Fratelli d'Italia Leonardo Scimia.

"Questo pericolo è scampato e questo è il dato che va sottolineato. Quello che conta è aver difeso l’Ateneo aquilano, troppo importante per la città sebbene chi ha delle responsabilità non ha ben capito ciò che deve fare. Ringrazio l’impegno dell'assessore regionale Guido Liris che, sollecitato dal sottoscritto, si è impegnato a garantire l’impegno della Regione", conclude.