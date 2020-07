L'AQUILA, LOLLOBRIGIDA (FDI): 'PD POLEMICHE STRUMENTALI CONTRO BIONDI'

Pubblicazione: 10 luglio 2020 alle ore 18:04

L'AQUILA - “Massima stima e supporto al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi per l’impegno profuso sul territorio in materia di contenimento e prevenzione dal Covid-19. L’aver previsto l’obbligo dei tamponi e dei test per gli oltre 5.000 operai che lavorano nei 500 cantieri impegnati nella ricostruzione del capoluogo abruzzese è una decisione di estremo buonsenso, presa nella tutela degli stessi operai, delle imprese e degli aquilani tutti".

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

"Trovo assolutamente deprecabile e pretestuoso il polverone sollevato dal Partito democratico e da alcuni sindacati a proposito dell’utilizzo e dei costi dei test e dei tamponi. Piuttosto il governo si impegni a individuare le risorse necessarie per riconoscere alle imprese edili impegnate nella ricostruzione i maggiori oneri legati alla sicurezza delle maestranze, come già richiesto dal primo cittadino del capoluogo d'Abruzzo al premier Giuseppe Conte e al ministro Paola De Micheli. Se il Pd ha veramente a cuore le sorti dell’Aquila, si attivi presso il Governo di cui fa parte al fine di far rifinanziare i cantieri della ricostruzione in scadenza a fine anno, invece che alimentare sterili e strumentali polemiche nei confronti di chi, come il sindaco Biondi, sta dando continua riprova di operare quotidianamente nell’esclusivo interesse della sicurezza e della salute pubblica dei propri concittadini”, conclude.