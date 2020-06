L'AQUILA: LA DENUNCIA, CAMPI DI BAGNO 'DEVASTATI DAI CINGHIALI'

Pubblicazione: 13 giugno 2020 alle ore 09:56

L'AQUILA - "Continua la devastazione dei terreni coltivati nelle campagne della frazione aquilana di Bagno, dopo tante fatiche arriva una nuvola di cinghiali che arano di nuovo il terreno devastando completamente tutti i raccolti, mais, patate, orti ecc. Con buona pace di tutti, in attesa che la caccia notturna produca i suoi effetti, sarebbe opportuno che la Regione Abruzzo provveda all'indennizzo dei danni anche quelli dei piccoli contadini, che dopo un anno di lavori e di spese, vedono tutto andare in malora".

A denunciarlo è l'ex consigliere comunale Tonino De Paolis, residente nella frazione.

"Senza dimenticare i problemi di sicurezza per i cittadini sia in moto in bici o in macchina, che nelle ore notturne incrociano mandrie di cinghiali, ormai fino sotto casa. La sicurezza è un valore fondamentale e di primaria importanza a tutti i livelli. Se, come tutti ci auguriamo, i nostri paesi e i nostri borghi torneranno presto a riempirsi di proprietari di seconde case,turisti della domenica, motociclisti e via discorrendo, è necessario pensare anche alla sicurezza stradale. Ci auguriamo che ci sia un intervento selettivo efficace per tornare ad un giusto equilibrio nelle nostre contrade", conclude.