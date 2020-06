CIRCA 300 PERSONE A MOBILITAZIONE IN OCCASIONE FESTA REPUBBLICA, D'ERAMO, ''SIAMO PER PROPOSTA, NON PER PROTESTA, SIGISMONDI, ''REGIONE MODELLO IN ITALIA'', D'AMARIO, ''CONTE INCAPACE AD AFFRONTARE CRISI'' L'AQUILA: CENTRODESTRA IN PIAZZA DUOMO

''TROPPI CITTADINI LASCIATI SOLI DA GOVERNO''

Pubblicazione: 02 giugno 2020 alle ore 10:59

L'AQUILA - Sono circa 300 le persone che hanno raggiunto piazza Duomo, per partecipare alla manifestazione nazionale indetta, in occcasione della festa della Repubblica, anche a L'Aquila da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, contro il governo centrosinistra-M5s di Giuseppe Conte e per come sta affrontando l'emergenza economica provocata dall'epidemia di covid-19.

In Abruzzo manifestazioni anche a Chieti in piazza San Giustino, a Pescara in piazza Sacro Cuore, a Teramo in piazza Martiri, ed ad Avezzano, dove ci sarà anche il responsabile economico del carroccio, il senatore Alberto Bagnai.

I manifestestanti mantengono il distanziamento sociale, indossando le mascherine, molte tricolori, sventolando bandiere.

Presenti tutti gli esponenti politici del centrodestra aquilano, a cominciare dal sindaco di Fratelli d'Italia, Pierluigi Biondi che ha raggiunto la piazza dopo aver partecipato nella vicina villa comunale alla cerimonia istituzionale della festa della Repubblica, assieme al presidente Marco Marsilio (Fdi), al presindente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, al vice presidente di Giunta, Emanuele Imprudente, della Lega, al vice presidente del Consiglio, Roberto Santangelo. Presente anche il deputato leghista e segretario regionale Luigi D'Eramo, il segretario regionale Fdi Etel Sigismondi, il commissario provinciale di Forza Italia, Daniele D'Amario, in rappresentanza del segretario regionale, il senatore Nazario Pagano.

Sigismondi ha sottolineato che "questo goveno reginale è un modello in Italia, D'Amario che ''il governo Conte non è in nessun modo all'altezza di affrontare questa emergenza"

Durissimo D'Eramo: "molti nei giorni precendenti hanno fatto passare l'idea che questo è una manifestazione di protesta. Noi non siamo per la protesta, ma per la proposta, al fianco dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori, di tutte le categiorie che questo goveno ha cancellato, umiliato, nella sequela dui decreti approvati in questi tre mesi".

A Roma la manifestazione definita "simbolica", si sta svolgendo a piazza del Popolo alla presenza del leader Leghista Matteo Salvini, di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e del vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani per dare voce all’opposizione e "ai tanti italiani che vogliono essere ascoltati"

Un maxi-tricolore di 500 metri è stato srotolato fino a Largo dei Lombardi da 300 militanti dei tre partiti mentre, a poca distanza, dall’Altare della Patria dove invece isi svolge la manifestazione ufficiale con il Presidente Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte.