L'AQUILA: ARRAMPICATA SPORTIVA, ALLA TORRE X-DOME SULLA MAUSONIA TUTTO PRONTO PER LA RIAPERTURA

Pubblicazione: 23 maggio 2020 alle ore 07:32

L’AQUILA – Riparte, dopo l’emergenza Coronavirus, l’arrampicata sportiva all’Aquila.

Lunedì 25 maggio, infatti, riaprirà, dalle ore 16, la Torre X-Dome gestita dalla Monkey’s Garage Indoor Climbing, in Via Mausonia n.69, nel Centro sportivo “Arcobaleno”.

“Una riapertura attesa da moltissimi appassionati professionisti e non, con una torre da ‘vivere’ in totale sicurezza – spiegano i soci della Monkey’s Garage Indoor Climbing, Leandro Giannangeli, eccellente guida alpina del nostro territorio, e Ornella Cerroni, imprenditrice aquilana – grazie ai lavori di messa in sicurezza cominciati in questo mese di maggio” sotto la supervisione di Giannangeli e dell’allenatore Angelo il Grinta Colaiuda, quest’ultimo, per quindici anni, gestore della Torre.

I lavori si sono conclusi con la tracciatura di oltre 10 vie lead (a corda) e altrettanti boulder sui sassi artificiali presenti nel parco.

La Torre, che sviluppa vie fino a 24 mt di altezza, ospiterà anche gli allenamenti del campione italiano di paraclimb Federico Di Felice.

L’ampia area darà la possibilità di accesso a 40 persone in contemporanea per scalare ed altrettante in attesa nell’ampio parco a disposizione.

“Una scommessa – è il pensiero di Giannangeli e Cerroni – che ci fa ben sperare per una ripresa efficace”.

La Torre rimarrà aperta tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 20.

Staff, istruttori e la segreteria saranno sempre disponibili per seguire i climbers e assicurare sorveglianza e distanziamento.

Il plauso alla ripartenza arriva anche dal neopresidente della Fasi Abruzzo, Marco Montagliani, che ha incoraggiato la riapertura della Torre di arrampicata con un comunicato di auguri a tutto lo staff.