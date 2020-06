ITALIA VIVA ABRUZZO: 'FAMILY ACT UN INVESTIMENTO SULL'UMANITA''

Pubblicazione: 12 giugno 2020 alle ore 11:42

L'AQUILA - Nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega con le "Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia", fortemente voluto dal ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti (Italia Viva).

Sono obiettivi di ampia portata quelli del Family Act, un provvedimento che si basa su cinque elementi principali: un assegno universale mensile per ogni figlio fino all'età adulta e senza limiti d'età per i figli con disabilità; un forte sostegno alle spese educative e scolastiche delle famiglie, anche per attività sportive e culturali; riforma dei congedi parentali con estensione a tutte le categorie professionali; incentivi al lavoro femminile, dalle detrazioni per i servizi di cura alla promozione del lavoro "flessibile"; forte attenzione ai giovani, con vari interventi a sostegno degli under 35 come ad esempio interventi sulle spese universitarie e per l'affitto della prima casa.

"Dopo anni di attesa - afferma il deputato abruzzese Camillo D’Alessandro – nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge del Family Act. Come Italia Viva Abruzzo siamo fieri del lavoro e della caparbietà del Ministro Elena Bonetti nel portare avanti un progetto che sostenga la genitorialità e riesca a favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori, in particolare quello femminile. Ora il Family Act inizierà la fase dell’esame parlamentare, una battaglia che vale la pena di portare avanti”.