INQUINAMENTO: CAMPAGNA ''FIUMI PULITI'',

12 SANZIONI IN PROVINCIA DI TERAMO

Pubblicazione: 21 agosto 2020 alle ore 12:41

L'AQUILA - Nell’ambito delle attività istituzionali in materia di sorveglianza e tutela degli ecosistemi fluviali regionali disposte dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” - in aderenza a quanto previsto dal regime convenzionale con la Regione Abruzzo - con una specifica Campagna Controlli denominata “Fiumi Puliti” che ha visto impegnati sul territorio provinciale tutti i Reparti dipendenti dal Gruppo di Teramo, si compendiano i primi significativi dati parziali.

In particolare, la Campagna si è articolata con uno specifico focus di approfondimento investigativo sui sensibili ecosistemi fluviali teramani, già provati dalla siccità estiva, mediante l’intensificazione delle attività tecniche ed info-operative preventive e repressive, sia d’iniziativa che in concorso con le strutture regionali preposte al monitoraggio ed alla tutela delle acque e delle risorse idriche.

In sintesi, nel corso dell’ultimo periodo coincidente con la fase post Covid, sono state elevate 12 sanzioni amministrative per un importo totale di 195.531.000 euro, deferito all’Autorità Giudiziaria 4 persone ed operato il sequestro di 2 capannoni, per illeciti in materia di inquinamento dei corpi idrici e di rifiuti.

Al riguardo tuttavia, resta comunque sempre di fondamentale importanza, per la qualità delle acque dei fiumi e di quelle dei nostri litorali, l’attiva partecipazione della cittadinanza nel segnalare, con immediatezza, al numero verde 1515 di emergenza ambientale, ogni fatto utile a prevenire o reprimere comportamenti illeciti che possono ripercuotersi in danno ai fragili ecosistemi fluviali della provincia.