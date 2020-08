ANCORA FOCOLAI SUL MONTE PETTINO, DUE ELICOTTERI IN AZIONE INCENDI L'AQUILA: DA REGIONE 380 MILA EURO

BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AREE COLPITE

Pubblicazione: 10 agosto 2020 alle ore 17:57

L'AQUILA - La Regione, a seguito della richiesta formulata dal Comune dell'Aquila, ha stanziato 380mila euro per interventi di somma urgenza per le aree colpite dagli incendi che hanno interessato il capoluogo d'Abruzzo, ovvero la frazione di Arischia e i quartieri di Pettino-Cansatessa.

A darne notizia sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Si tratta – spiegano sindaco e presidente – di una prima azione, legata ai sopralluoghi che i tecnici del Genio civile e del Comune hanno svolto il 7 agosto nei territori flagellati dalle fiamme, per le quali sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. La sinergia tra Comune e Regione è massima per fornire risposte celeri rispetto ad un evento che ha colpito duramente il patrimonio naturalistico ed arboero della città dell'Aquila".

Le somme per i lavori, finalizzati alla messa in sicurezza delle zone interessate dai roghi, rimozione dai canali di scolo naturali di detriti di vario genere e realizzazione di opere lungo gli stessi sono stati quantificati in 200mila euro per l’area sovrastante la frazione di Arischia ed in 180mila per quella sovrastante i quartieri di Cansatessa, Pettino e San Sisto.