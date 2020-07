INCENDI L'AQUILA: BIONDI A PEZZOPANE, ''MAI VISTA, VENGA A PORTARE ACQUA A VOLONTARI''

Pubblicazione: 31 luglio 2020 alle ore 21:56

L'AQUILA - Mentre continuano a bruciare i boschi dell'Aquila, in giornata è scoppiata anche la polemica politica, legata alla visita della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in città per partecipare alla conferenza stampa organizzata dai vertici regionali del Partito.

A far scattare la scintilla la deputata dem Stefania Pezzopane che ha attaccato: "Mentre i boschi bruciavano, lei con Marsilio e Biondi in pompa magna davanti all’Emiciclo regionale è venuta a raccontare quanto siano bravi a spendere soldi, e ad avvisare la Lega di stare zitti e buoni", parlando di "insulsa propaganda" mentre "L'Aquila brucia".

E così, in serata, il sindaco Pierluigi Biondi, con una nota risponde alle accuse: "non credo di averla vista ieri quando è partito l’incendio tra Arischia e Pizzoli. Non credo di averla vista neanche stamani, a verificare come fosse passata la notte. O questo pomeriggio quando si è aperto il nuovo fronte".

"Se vuole essere utile in questa nuova, terribile e complessa emergenza, può occuparsi dell’acqua per i volontari, le forze armate, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i Carabinieri forestali, la protezione civile, i dipendenti comunali. Non la vedo neanche ora, alle 21 - sottolinea -, a concordare le azioni da porre in essere domani mattina".

"Le saremo grati e lei potrà così, in parte, rimediare a un’operazione di sciacallaggio di bassa lega che certamente non contribuisce a ricomporre tutta questa devastazione e a lenire tutto il dolore", chiosa Biondi.