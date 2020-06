IMPRESE: FEBBO, ''PIU' DI 3 MILIONI PER CREARE STARTUP, FINANZIAMENTI DIRETTI, SERVIZI E MICRO FINANZA''

Pubblicazione: 20 giugno 2020 alle ore 13:19

PESCARA - "Più di tre milioni di euro per sostenere le imprese di nuova costituzione, o costituite da non oltre 48 mesi, che possano portare linfa e nuove prospettive al tessuto produttivo della Regione Abruzzo, incoraggiando così il talento imprenditoriale e l’interesse verso chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi o con difficoltà nell’accesso al credito mediante la concessione di prestiti".

A comunicarlo è l’assessore regionale alle Attività Produttive Mauro Febbo che spiega come "la Regione Abruzzo, attraverso la FIRA, ha pubblicato l'avviso 'Abruzzo FRI Start' per un supporto vero e concreto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza. L’agevolazione pubblica consiste in un prestito a tasso zero e un contributo in conto capitale per l’attuazione di un progetto di investimento in Abruzzo e i destinatari finali sono le micro, piccole, medie Imprese e i liberi professionisti. Ovviamente le imprese devono avere sede operativa nel territorio abruzzese al momento dell’erogazione dell’agevolazione".

"'Abruzzo FRI Start' ha una disponibilità finanziaria pari a 3.270.272,88 euro per prestiti e 600.000 euro per sovvenzioni, finanziate con rinvenienze di fondi già nella disponibilità di Fira poiché gestiti all’interno della precedente programmazione POR FESR 2007-2013. Anche su questo bando - precisa Febbo - lavoreremo affinché l'attuale dotazione finanziaria venga portata intorno agli 8/9 milioni di euro attraverso risorse provenienti della imminente programmazione POR FESR 2021/27".

L’agevolazione pubblica complessiva copre il 90% dell’investimento.

Le domande possono essere inoltrate a partire dalle 9 del giorno 29 giugno 2020 e fino alle 12 del giorno 29 luglio 2020.

"In questo momento di crisi – conclude Febbo – ho chiesto alla struttura del Dipartimento Sviluppo economico e a Fira di accelerare per la pubblicazione di questo avviso poiché è necessario da parte della Regione dare un ulteriore ed importante impulso concreto alle imprese attraverso risorse vere. Un particolare ringraziamento alla Fira che ha supportato la Regione e credendo fin dal primo momento in tale innovativa misura di finanza agevolata".