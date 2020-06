IMPENNATA DEI CONTAGI IN ITALIA : 518 IN PIU', IL 78% IN LOMBARDIA

Pubblicazione: 06 giugno 2020 alle ore 09:10

MILANO - Nuova impennata dei contagi da coronavirus in Italia: 518 in più in un giorno, il 78% dei quali in Lombardia. Resta tuttavia il forte aumento dei guariti e il calo dei ricoverati in terapia intensiva.

Altri 85 i decessi.

Raccomandata la vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione invernale: sarà gratis e anticipata a ottobre per i bambini fino a 6 anni e per gli anziani dai 60.

Verso l'obbligo per il personale sanitario.