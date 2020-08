IL NAPOLI CALCIO IN ABRUZZO, IN ALTO SANGRO E' GIA' PIENONE

Pubblicazione: 12 agosto 2020 alle ore 14:05

CASTEL DI SANGRO - "L'effetto Napoli ha colpito nel segno perché già in questi giorni al ridosso del ferragosto siamo praticamente al tutto esaurito in alberghi, B&B e seconde case in Alto Sangro per l'arrivo della squadra del presidente De Laurentiis a Castel di Sangro per il via al ritiro pre campionato".

Così all'Ansa l'agente immobilitare di Castel di Sangro Luigi Orsini che sottolinea come sia in crescita costante la presenza di turisti soprattutto campani.

"Devo dire che dopo la riapertura in seguito al Covid 19 abbiamo registrato una forte richiesta turistica già prima che venisse fuori la notizia sul Napoli Calcio. Da metà giugno e luglio abbiamo registrato presenze superiori allo scorso anno, quando nemmeno si sapeva cosa fosse il Coronavirus. Ovviamente oggi ci gioviamo di quello che io definirei effetto traino, perché chiaramente la presenza della squadra azzurra ha suscitato grande entusiasmo. Tutto l'Alto Sangro - spiega Orsini - da Castel di Sangro a Roccaraso, Pescocostanzo, Rivisondoli, Pescasseroli, Barrea, Villetta Barrea, Alfedena, Civitella Alfedena e fino a Scanno, registrano oggi e sarà così fino almeno alla prima settimana di settembre (quando dovrebbe concludersi il ritiro della squadra di Gattuso), numeri da pienone. Sarà anche per il dopo Covid 19, ma la montagna abruzzese quest'anno sta facendo registrare, nonostante tutto, numeri importanti. Se poi a questo aggiungiamo - conclude Orsini - che da queste parti i turisti campani sono di casa, anche per la vicinanza geografica, allora capite bene che chiaramente ci attendiamo il tutto esaurito".